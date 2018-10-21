مستشفى تراغن يستقبل جرحى وقتلى اشتباكات تربو وجبال كلنجة

استقبل مستشفى تراغن العام الأيام الماضية عددا من جرحى وقتلى الاشتباكات التي دارت بالقرب من منطقة تربو وجبال كلنجة في الجنوب الغربي والتي وقعت بين كتيبة خالد ابن الوليد والغرفة الأمنية المشركة لحوض مرزق وكتيبة واو ضد عناصر المعارضة التشادية التي قامت في وقت سابق بخطف عدد من أبناء المنطقة.

وكانت المواجهات قد أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الجهات الأمنية والشباب المساندين وجرح آخرين وتحرير المختطفين الذين وصلوا إلى مستشفى تراغن لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

هذا وتواصل الجهات الأمنية المحلية بالمنطقة دورياتها الصحراوية لتمشيطها واقتفاء أثر هذه العصابات حسب الإمكانيات المتوفرة لديها.

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