أمن الجفارة يكثف من دوريات نزع تعتيم زجاج السيارات

بناءً على الخطة الأمنية الموضوعة، أصدر مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر إلطيف تعليماته إلى جميع منتسبى الشرطة المكلفين بالبوابات والتمركزات الأمنية بضبط ونزع تعتيم زجاج السيارات “السلفر” من جميع المركبات، وضبط الأسلحة الغير مرخص بحملها، وذلك بالتعاون مع قسم البحث الجنائي والسرية 55 ووحدة التحري والمعلومات.

ويأتي هذا الإجراء لضبط جميع المطلوبين والمشتبه فيهم، وإحالة جميع الضبطيات إلى قسم البحث الجنائي وسوف تستمر هده الحملة إلى حين إشعار آخر بشرط عدم عرقلة حركة السير واحترام جميع المواطنين ومستعملي الطرقات بصفه عامه.

