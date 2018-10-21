العامة للكهرباء تصدر تعليمات بتوفير محطات بديلة لسرت

قام مدير الإدارة العامة للتوزيع بالشركة العامة للكهرباء، سالم بالا، بجولة تفقدية لأضرار محطات الشبكة الكهربائية المدمرة بمدينة سرت، بصحبة رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء سرت فتحي قرقوم ، والمهندس الصديق بن إسماعيل مشرف عام محطة الخليج البخارية.

وتم خلال الجولة الجولة التفقدية زيارة عدد من المحطات المتضررة التي تُغذي أحياء سكنية بمدينة سرت، ومشاهدة حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للشبكة عن قُرب نتيجة حرب التحرير التي شهدتها المدينة.

ووجهت عدة تعليمات في نهاية الجولة إلى مدير إدارة توزيعِ الوسطى، بشأن توفير محطات جاهزة بديلة للمحطات المتضررة إلى حي

ن توفر الإمكانيات.

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