قذاف الدم يكشف عن حجم ثروة ليبيا عند مقتل القذافي

قال أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطني الليبية، إن العقيد معمر القذافي ترك ثروة في ليبيا تقدر بـ600 مليار دولار، لكنها تبددت واستولى عليها الغرب عقب مقتله.

وأضاف قذاف الدم، خلال حواره مع برنامج “على مسؤوليتي” بفصائية “صدى البلد”، مساء اليوم السبت، أن ليبيا تملك الكثير من الثروات، ويجب أن ترفع أوروبا يدها عنها، حتى يتجنب الفرقاء الخلافات وتعود الدولة الليبية بحكومة موحدة.

وأشار السياسي الليبي إلى أن الإعلام الغربي يوجه ضرباته إلى الدول العربية واحدة تلو الأخرى، وعلى السعودية مواجهة الضغوط الأمريكية والغربية وأن تستعرض قوتها عليهم.

المصدر/ بوابة مصراوي