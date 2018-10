المتوسط

أصدر مدير أمن الجفارة عبد الناصر الطيف تعليماته لجميع منتسبي الشرطة المكلفين بالبوابات والتمركزات الأمنية بنزع تعتيم زجاج السيارات وضبط الأسلحة غير المرخص بحملها.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إن هذه الإجراءات تأتي لضبط جميع المطلوبين والمشتبه فيهم لتقديمهم للعدالة، مشيرا إلى أن هذه الحملة ستستمر حتى إشعار آخر وفق قوله.

The post «أمن الجفارة» يصدر قرارا ضد السيارات ذات الزجاج المعتم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية