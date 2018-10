تفقد مدير الإدارة العامة للتوزيع بالشركة العامة للكهرباء، سالم بالا، محطات الشبكة الكهربائية المدمرة بمدينة سرت، للاطلاع على مدى حجم الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.

ورافق ” بالا”، جولته رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء سرت فتحي قرقوم، والمهندس الصديق بن إسماعيل مشرف عام محطة الخليج البخارية.

وشملت الجولة التفقدية زيارة عددا من المحطات المتضررة التي تُغذي أحياء سكنية بمدينة سرت، ومشاهدة حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للشبكة عن قُرب نتيجة حرب التحرير التي شهدتها المدينة.

ووجه مدير الإدارة العامة للتوزيع بالشركة العامة للكهرباء عدة تعليمات في نهاية الجولة إلى مدير إدارة توزيعِ الوسطى، بشأن توفير محطات جاهزة بديلة للمحطات المتضررة إلى حين توفر الإمكانيات.

The post «العامة للكهرباء»: توفير محطات طاقة بديلة للمدمرة بسرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية