«الأمن مركزي» يوجه تحذيرا لمنتسيه بـ«الجفارة»

وجهت الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، تحذيرا لجميع منسبيها بفرع الإدارة ببلدية الجفارة من عدم تسلم أعمالهم بالمدينة بدءا من الثلاثاء المقبل.

وأهابت الإدارة بكافة أعضائها التابعين لفرع الأمن المركزي الجفارة بضرورة الالتحاق بأعمالهم، وذلك بمقر قسم البحث الجنائي الجفارة “الماية”، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018م، مؤكدة أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

