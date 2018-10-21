بدأت القـوة الثامنة «النواصي»، بالتعاون مع بلدية طرابلس، السبت، بإزالة مقر الكلية العسكرية للبنات بشارع عمر المختار وسط العاصمة طرابلس.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج قرارًا، الخميس الماضي، بتسليم مقر الكلية العسكرية إلى بلدية طرابلس خلال 72 ساعة.

ونصت رسالة وجهها رئيس المجلس الرئاسي إلى وزير الداخلية على ضرورة «اتخاذ الإجراءات العاجلة كافة واستصدار التعليمات إلى الوحدات التابعة للداخلية كافة والمتمركزة بمقر الكلية العسكرية للبنات بطرابلس بإخلاء مواقعها وإعادة تمركزها بمواقع أخرى».

The post «النواصي» تهدم الكلية العسكرية للبنات في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

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