قدم وفد نسائي من مدينة مصرتة إلى بلدية تاورغاء، واللائي عقدن اجتماعا ضمن تفعيل اتفاقية المصالحة الوطنية، وللتأكيد على نبذ الفرقة وطي صفحة الماضي.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول بين الطرفين منذ أكثر من 7 سنوات للعمل على ربط أواصر الأخوة بين الجانبين.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية لبعض المرافق الحيوية والمدارس التعليمية بمدينة تاورغاء للوقوف على مدى جاهزيتها لبداية العام الدراسي الجديد.

