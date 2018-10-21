شباب مرزق يحيون تراث مدينتهم وقلعتها

في يوم عطلتهم، أختار شباب مدينة مرزق،قلعة مرزق لتكون هدفا لزيارتهم وللتعرف على هذه القلعة ولإحياء الثقافة والموروث الليبي، ولمناقشة عديد البرامج المزمع إقامتها بحضور منتسبي مؤسسة إحسان الثقافية والتي لاقت إقبالا واسعا من شباب المنطقة.

ولم تكن هذه الزيارة هي الأولى لقلعة مرزق، بحسب ما أعلن عنه شباب المدينة، الذين اتفقوا على تكرار المناسبة كل يوم جمعة حفاظا على موروثهم التراثي وعراقة التاريخ لمدينتهم.

وتعتبر مدينة مرزق من المدن العريقة تاريخيا في ليبيا، بدءا من بيوت الطين التي يفوح منها عبق الإرث وحكاوي الأجداد، وتمتاز المدينة بنخيلها الساحر وتمورها، إضافة إلى الأكلات التي ماتزال مصدر اعتزاز في كل ليبيا، ومنها “الفتات” و”خبز تنور” والاعمال اليدوية من النخيل.

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