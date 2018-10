مستشفى تراغن على خط المواجهة ضد المعارضة التشادية

المتوسط

يواصل مستشفى تراغن العام استقبال جرحى وقتلى الاشتباكات المسلحة التي تدور بالقرب من منطقة تربو وجبال كلنجة في الجنوب الغربي بين كتيبة خالد ابن الوليد والغرفة الأمنية المشركة لحوض مرزق وكتيبة واو ضد عناصر المعارضة التشادية التي ترتكب عددا من جرائم الخطف والابتزاز ضد أبناء المنطقة.

وأسفرت تامواجهات المسلحة عن مقتل عدد من أفراد الجهات الأمنية والشباب المساندين وجرح آخرين وتحرير المختطفين الذين وصلوا إلى مستشفى تراغن لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

وتشن الجهات الأمنية المحلية بالمنطقة دورياتها الصحراوية لتمشيطها واقتفاء أثر هذه العصابات حسب الإمكانيات المتوفرة لديها.

