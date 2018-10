«أمن شحات» ناعية العقيد جبريل سعد: رحل أحد الأوفياء للوطن

نعت مديرية أمن شحات، اليوم الأحد، معاون مدير أمن شحات العقيد جبريل سعد الذي وفاه الأجل أمس السبت، قائلة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة نعى العقيد جبريل سعد محمد المساعد للشؤون الأمنية بالمديرية الذي طالما عمل بجد ووفاء ودون كلل أو ملل».

وتولى العقيد الراحل عدة مناصب أمنية منها عمله بالإدارة العامة للتفتيش، وعين رئيساً لمركز شرطة شحات ، ورئيساً لقسم الشؤون الإدارية بمديرية أمن البيضاء، ورئيساً للغرفة الأمنية، ورئيساً لمركز شرطة الوسيطة، ثم مديراً لمديرية أمن شحات، وكذلك مساعدا للشؤون العامة

ومساعداً للشؤون الأمنية.

