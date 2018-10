«هون» تستعد لـ«الخريف السياحي»

المتوسط

عقدت إدارة الدورة الثانية والعشرين لمهرجان الخريف السياحي، اجتماعا، أمس السبت، في هون لمناقشة تحضيرات الدورة التي تنطلق في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.

وتابعت الإدارة أعمال اللجان التي شارفت على إنجاز مهامها، موضحة أنّ فعاليات الدورة الثانية والعشرين تشمل الكثير من معارض التمور والموروث الشعبي فضلا عن معارض الرسم والفنون التشكيلية والمنحوتات إلى جانب العروض الفنية الاستعراضية والموسيقية، وغيرها من النشاطات.

