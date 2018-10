نظمت إدارة الخدمات الصحية ببلدية درنة، السبت، ندوة بمناسبة الحملة التوعوية حول مكافحة سرطان الثدي، التي تسهدف مساعدة النساء في المحافظة على صحتهن وتوعيتهن بضرورة الكشف المبكر على ذلك المرض الخطير.

وخضع للكشف الطبي ما يقارب من سبعمئة حالة من المصابات، اللائي حصلن على العلاج، فيما تابع عدد من الأطباء بعض الحالات الأخرى.

