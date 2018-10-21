المريمي : إجتماع موسع بين قبيلة العبيدات والمستشار عقيلة صالح حول تعيين السراج للعيساوي

ليبيا – كشف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي عن تفاصيل لقاء بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى مع مشائخ وأعيان قبيلة العبيدات على إمتداد وجودهم من الابرق وحتى طبرق .

وفى تصريح لـ المرصد بوقت مبكر من صباح اليوم الأحد قال المريمي إن هذا اللقاء تم بناءً على طلب المشائخ وذلك بشأن تعيين من وصفه بـ ” المتهم علي العيساوي ” وزيراً للإقتصاد في حكومة الوفاق التي وصفها بدورها بغير الدستورية رغم إتهامه في قضية إغتيال اللواء عبدالفتاح يونس العبيدي ورفقيه عقيد ناصر العبيدي و عقيد محمد خميس العبيدي .

كما تم بحسب المريمي مناقشة آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وقانون الإستفتاء على الدستور وتعديل الإعلان الدستوري المتعلق بذلك وتغيير المجلس الرئاسي ليكون من رئيس ونائبين .

وأضاف : ” فى هذا الصدد أعلن مشائخ و أعيان قبيلة العبيدات إحتجاجهم على تعيين العيساوي وزيراً للإقتصاد ورفضهم لذلك لأنه متهم في قضية إغتيال ولم يمتثل للتحقيقات حتى الآن وبأن هذا القرار من رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فائز السراج غير مدروس وتعتبره القبيلة إهانة لها ولكل قبائل برقة ” .

كما طالبت قبيلة العبيدات من المستشار عقيلة صالح ، وبحسب المريمي ، المضي قدماً فى العمل من خلال مجلس النواب بما يوحد مؤسسات الدولة وإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية ومعرفة آخر المستجدات في قضية الإغتيال والإتصال بالجهات القضائية ذات العلاقة بخصوصها .

وختم مستشار رئيس مجلس النواب حديثه كاشفاً عن إتفاق بين الطرفين نص على دعوة ” عمد ومشائخ برقة ” إلى إجتماع لصياغة موقف موحد تجاه ما أقدم عليه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأعضائه من تعيين لعلي العيساوي المتهم في قضية الاغتيال سالفة الذكر ، وذلك بحسب تعبيره .

المرصد – متابعات

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