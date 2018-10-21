الخطوط الأفريقية بانتظار طائرة إيرباص 319

أعلنت الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة أنّه تم الانتهاء من إجراء التحويلات المالية المُستحقة لصيانة الطائرة نوع إيرباص 319 المُتوقفة منذ عامين بمركز الصيانة التابع لشركة لفتهانزا في بلغاريا.

ومن المنتظر أن تنضم طائرة إيرباص 319 إلى أسطول شركة الخطوط الجويّة الأفريقية للمُساهمة بالتخفيف من الضغط الواقع على جدول الشركة.

وذكرت الشركة الليبية أنّ الطائرة كانت مُهددة بالبيع في مزاد علني؛ بسبب تأخّر تنفيذ إجراءات المُستحقات المالية المُتبقية عليها.

وأكدت الأفريقية للطيران القابضة مُضيّها قدماً في تنفيذ برنامجها الإصلاحي لشركة الخطوط الجوية الأفريقية للرفع من مستوى أدائها، وإخراجها من المُختنقات التي تمر بها.

وفي السياق ذاته، طالبت القابضة إدارة شركة الخطوط الأفريقية بالاستمرار في تقديم كافة البيانات المالية المُتعلقة بإيرادات الشركة حتى يتسنى لها الحصول على هذه المبالغ لتغطية التزاماتها.

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