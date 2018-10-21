مطالب بالكشف عن مصير اللواء العريبي ونجله

ارتفَعت النداءات المطالبة بضرورة تدخلِ السّلطات المختصّة لفتح تحقيق في عملية اختطاف نائب رئيسِ جهازِ المخابرات العامة وعميد بلدية بنغازي السابِق اللواء أحمد العريبي ونَجلِه، مناشدين المسؤولين، على أعلى مستوى، السعي لاتخاذ ما يلزم من إجراء يُفضي إلى الكشف عن مصيره أو مكان احتجازه، والأسباب والدوافع وراء اختطافِه.

يشار إلى أنَّ عملية اختطاف اللواء العريبي قد أثارَت تساؤلاتٍ كثيرة، وردود فِعل واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية، مطالبة بإطلاقِ سراحِ العريبي وابنه.

إذ ناشد نوّاب إقليم برقة وقبيلة العريبات، رئيس البرلمان عقيلة صالح بالكشف عن مصيره، ومخاطبة الجهات المعنية بالتحقيق والمتابعة، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن عملية الخطف.

من جِهتها طالبَت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الأجهزة الأمنيةَ بمدينة بنغازي، والقيادة العامةَ للجيش الوطني، بسرعة التدخل للكشف عمّا حدث للعريبي ونجله، ومعرفَة مصيرهما.

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