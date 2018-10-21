بيت المال: سيتم إنشاء مرافق ترفيهية ومنتزه للسكان بعد هدم مقر الكلية العسكرية للبنات

ليبيا – قال عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال أمس السبت إنهم شرعوا في هدم مقر الكلية العسكرية للبنات بشارع عمر المختار بعد استلامها مؤخراً من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

بيت المال أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” أنهم سيعملون على بناء متنزه وبعض المرافق الترفيهية للمواطنين بدلاً عنها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار إخلاء الأماكن الحيوية بالبلدية من أي مقار عسكرية.

وأثار هدم الكلية موجة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي بين معارض يرى بأنها خطوة غير مدروسة فى الوقت الذي يمكن الاستفادة فيه من مبانيها كاقامة كلية تعليمية وبين مؤيد يرى ضرورة إخلاء وسط طرابلس من أي مقار للمجموعات المسلحة فيما تحدث البعض عن إشتراط النواصي الانسحاب من المقر مقابل هدمه حتى لا تتمركز به أي أطراف أخرى .

يشار إلى أن بلدية طرابلس وبحماية كتيبة النواصي قد شرعت في هدم بعض مباني الكلية العسكرية للبنات بعد إصدار رئيس الرئاسي السراج أمراً لداخلية الوفاق ورئاسة الاركان التابعة للرئاسي باخلاء مقر الكلية وتسليم المباني إلى بلدية طرابلس.

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