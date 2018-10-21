فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي مشايخ وأعيان العبيدات لبحث تعين العيساوي وزيراً لإقتصاد الوفاق

طبرق 21 أكتوبر 2018 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مشايخ وأعيان قبيلة العبيدات من “الأبرق حتى طبرق”، وذلك لبحث تعيين علي العيساوي وزيراً للاقتصاد في حكومة الوفاق غير الدستورية.

وناقش فخامة رئيس مجلس النواب آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري وتغيير المجلس الرئاسي ،ليكون من رئيس ونائبين.

ومن جهته، أعلن مشايخ وأعيان قبيلة العبيدات احتجاجهم على تعيين علي العيساوي وزيراً للاقتصاد، ورفضهم لذلك لأنه متهم في قضية اغتيال الشهيد عبد الفتاح يونس ورفيقيه ولم يمتثل للتحقيقات حتى الأن.

وعد المشايخ والأعيان هذا القرار من رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فائز السراج غير مدروس، وأن قبيلة العبيدات تعتبره إهانة لها ولكل قبائل برقة.

وطلب الأعيان من رئيس مجلس النواب المضي قدماً من خلال مجلس النواب بما يوحّد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومعرفة آخر المستجدات في قضية الاغتيال والاتصال بالجهات القضائية ذات العلاقة بخصوصها.

يذكر أن المجتمعين اتفقوا على دعوة عمد ومشايخ برقة إلى اجتماع لتحديد موقف موحد تجاه ما أقدم عليه رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فائز السراج وأعضائه من تعيين علي العيساوي المتهم في قضية الاغتيال سالفة الذكر.

يشار إلى أن علي العيساوي متهم في قضية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس العبيدي ورفقيه الشهيدين عقيد ناصر العبيدي وخميس العبيدي. (وال – طبرق) ع ع / هــ ع

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