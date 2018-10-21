ارقيق : على الحكومات الاستجابة لمطالب الجنوب وتوفير الأمن ومكافحة الجريمة

قال الناطق باسم مجلس حكماء سبها حسن ارقيق، إن حالة من الاستياء تسود كافة شرائح المجتمع، لعدم استجابة الحكومات لمطالبهم المعيشية وتوفير الأمن والأمان، ومكافحة الجريمة.

واعتبر ارقيق في تصريح لقناتنا أمس، أن البيانات التي تصاغ هنا وهناك أوراق ترمى للإعلام، ولن تجد أي آذان مصغية من قبل الجهات السيادية حسب قوله، مشيرا إلى أن الحديث عن إغلاق حقول النفط في حال لم تنفذ الحكومات مطالب أهالي فزان غير منطقي، لأن ذلك يتسبب بالدرجة الأولى في إلحاق الضرر بكل الليبيين، لافتا إلى أن مسؤولية الجميع الآن هي حماية حقول النفط والسيطرة عليها، وتطهيرها من العصابات الإجرامية والمخربين.

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