نائب في البرلمان: مجلس النواب لم يمنح الشرعية لمجلس الدولة حتى الآن

كشف عضو مجلس النواب سعد امغيب أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة.

حيث أوضح عضو البرلمان في تصريحات رصدتها «عين ليبيا» أن مجلس النواب لم يمنح الشرعية لمجلس الدولة، بل وافق على الاتفاق السياسي مع حذف المادة الثامنة دون منح الثقة لحكومة المجلس الرئاسي، لكن المجتمع الدولي والدول التي لديها مصالح في ليبيا تعاملت مع هذه الحكومة وكأنها حكومة شرعية.

في سياق متصل وجه امغيب دعوته لمن وصفهم بالوطنيين من أعضاء مجلس النواب، والليبيين للوصول إلى حل للأزمة اللييبية وذلك للتمكن من إجراء انتخابات حره ونزيهة.

