بالصور | قوات البحرية في طرابلس تستلم أول زورق من إيطاليا وتطلق عليه إسم فزان

ليبيا – أعلنت قوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي اليوم الأحد عن إستلام حرس السواحل أول الزوارق المقدمة من إيطاليا ، مبينةً بأن حرس السواحل أطلق على الزورق الذي يبلغ طوله 27م وعرضه 7م وغاطسه 2.5م إسم فزان.

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الزورق وحسب مكتب الإعلام والثقافة بالقوات البحرية التابعة للرئاسي يستخدم لدوريات الراقبة والإستطلاع وإنفاذ القانون في البحر ومراقبة الصيد البحري والبيئة البحرية ، ومكافحة الأنشطة الغير مرخص لها والغير شرعية ، كاشفاً على أن طاقم الزورق يستوعب 14 ضابطاً وضابط صف وجنود من القوات الحرية وحرس السواحل .

يشار إلى أن الحكومة الإيطالية كانت قد قررت تقديم 12 زورقاً سريعاً الى خفر السواحل الليبي لمساعدتهم للتصدي لمحاولات الهجرة إلى إيطاليا عبر ليبيا ، كما ستهتم الحكومة الإيطالية بصيانة هذه القوارب خلال العام الأول لتسليمها وتدريب القوات الليبية على إدارتها بتكلفة إجمالية 2.5 مليون يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية