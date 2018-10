المتوسط

التقى النائب بالمجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام كاجمان، صباح اليوم الأحد، سفير ليبيا لدى مالطا، سعدون السويح.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية جمهورية مالطا من حيث موقعها الجغرافي وعضويتها في الاتحاد الأوروبي والكومنولث، ودورها الهام في ملف الهجرة غير الشرعية وموقف ليبيا من هذا الملف بالإضافة، إلى ضرورة تفعيل المعهد الليبي في مالطا، والذي يتبع وزارة التعليم.

وعبر كاجمان خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، وبحضور مدير إدارة الشؤون الخارجية بالديوان، ثريا الورفلي، عن تطلعه بأن يبذل السفير وأعضاء السفارة الليبية كل الجهد لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وخدمة المواطنين والجالية الليبية المقيمة في مالطا، وحث جمهورية مالطا على فتح سفارتها في ليبيا، مشيداً بدعم جمهوريّة مالطا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

The post «كاجمان» يلتقي سفير ليبيا لدى مالطا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية