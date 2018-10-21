الأمانة العامة للتكتل المدني الديمقراطي تعقد اجتماعها العادي الأول

عقدت الأمانة العامة للتكتل المدني الديمقراطي أمس، اجتماعها العادي الأول لمناقشة ما ورد في جدول الأعمال بشأن العضوية وضوابطها وفق المنصوص عليه في النظام الأساسي للتكتل، بالإضافة إلى مناقشة مقترح بإنشاء قسم للمطبوعات والنشر ضمن إدارة الإعلام.

وبحسب منشور على صفحة التكتل على فيسبوك، فقد تم في الاجتماع الوقوف على آخر المستجدات في أعمال عدد من اللجان المكلفة بأداء بعض الأعمال، مثل المقر العام للتكتل، وبناء القدرات، وتوسيع قاعدة المشاركة أمام أعضاء التكتل، وإقحامهم في اللجان المختصة، واللقاءات المستمرة مع الفروع والشرائح الاجتماعية المختلفة، ودعم جهود لجنة جمع التبرعات، والتمويل الذاتي للتكتل حفاظا على استقلالية القرار الوطني للتكتل.

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