أعلنت مديرية أمن طرابلس أنه في اطار الحملة المرورية التي شرعت بها المديرية للتخفيف من اختناقات حركة السير وبعد تنسيقها مع إدارة ميناء طرابلس البحري يتعين على سائقي الشاحنات التقيد بتوقيت العمل الجديد وهو عدم الدخول والخروج من وإلى الميناء من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً.

يُذكر أن الداخلية الليبية تقوم مؤخراً بحملة لتخفيف الاختناقات المرورية داخل العاصمة طرابلس بعد أن عانت من إزدحام غير مسبوق خلال الفترات الماضية.

هذا وتأتي خطوات وزارة الداخلية الحثيثة لحلحلة أزمة السير والمرور في شوارع العاصمة بعد تولي فتحي باشاغا منصب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

The post ما الإجراءات التي اتخذتها مديرية أمن طرابلس لتخفيف الإزدحام داخل العاصمة؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا