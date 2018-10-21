 “جازية شعيتير” تعتذر عن تكليفيها بعضوية مجلس بنغازي التسييري

بنغازي-العنوان

قدمت الدكتورة جازية جبريل شعيتير اعتذارها عن قبول تكليفها من قبل الحكومة المؤقتة بعضوية مجلس بنغازي البلدي.

وفي بيان موجه لمجلس وزراء الحكومة المؤقتة أطلعت عليه “العنوان” قالت شعيتير بأنها تتشرف بمقدار الثقة الممنوحة لها بالرغم عدم علمها المسبق، وعدم استشارتها بشأن ذلك.

وأكدت شعيتير بأن تخصصها في المجال القانوني الجنائي وانشغالها في البحث العلمي يجعلانها غير مفيدة في مهمة خدمية ذات طابع تقني من المنتظر من خلالها رفع المعاناة عن المواطنين في أوجه متعددة.

وكان قد أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني قرارا يقضي بإقالة عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، وتشكيل مجلس بنغازي البلدي وتحويله إلى مجلس تسييري من رئيس وأربعة أعضاء.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (671) لسنة 2018م على تسمية صقر عمران بوجواري رئيسًا لمجلس بنغازي التسييري وبعضوية جازية جبريل اشعتير، وإدريس غيث قدورة، وطارق حامد الشويهدي، وكمال مفتاح صوان.

يشار إلى أن الدكتورة جازية جبريل شعيتير هي أحد أعضاء هيأة التدريس بكلية القانون بجامعة بنغازي.

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