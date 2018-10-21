شركة الكهرباء تعلن تعرض خط كهرباء قصر بن غشير للإعتداء والسرقة

الشركة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن التعديات على الشبكة الكهربائية التي يقوم بها بعض المواطنين الخارجين عن القانون اكبر عائق أمام الشركة في الحفاظ على مكونات الشبكة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة لكافة المواطنين،لافتةً إلى أن الإعتداءات مستمرة على الشبكة.

وأضافت الشركة أن فرقة الخطوط بدائرة توزيع قصر بن غشير قامت بإجراء أعمال الصيانة وإرجاع الكهرباء للمواطنين.