شركة الكهرباء تعلن تعرض خط كهرباء قصر بن غشير للإعتداء والسرقة

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد تعرض خط الكهرباء 11 ك.ف بمنطقة الطرش بقصر بن غشير جنوب طرابلس للإعتداء وسرقه الأسلاك مما تسبب في سقوط البرج والأعمدة وانقطاع الكهرباء عن المواطنين.
الشركة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن التعديات على الشبكة الكهربائية التي يقوم بها بعض المواطنين الخارجين عن القانون اكبر عائق أمام الشركة في الحفاظ على مكونات الشبكة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة لكافة المواطنين،لافتةً إلى أن الإعتداءات مستمرة على الشبكة.
وأضافت الشركة أن فرقة الخطوط بدائرة توزيع قصر بن غشير قامت بإجراء أعمال الصيانة وإرجاع الكهرباء للمواطنين.
وطالبت الشركة من كافة الجهات ذات العلاقة بضرورة تضافر كل الجهود للحد من الاعتداءات على الشبكة ومنع الآخرين من التعدي عليها بأي شكل من الأشكال للحفاظ على المال العام ومكونات الشبكة العامة للكهرباء.
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