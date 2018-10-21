كاجمان يبحث مع سفير ليبيا لدى مالطا سبل إعادة تفعيل المعهد الليبي في مالطا

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان اليوم الاحد بسفير ليبيا لدى مالطا سعدون السويح حيث تم خلال اللقاء مناقشة أهمية جمهورية مالطا من حيث موقعها الجغرافي وعضويتها في الاتحاد الأوربي والكومنولث.

الجانبين تطرقا بحسب إدارة التواصل والاعلام التابعة للمجلس الرئاسي لدورها الهام في ملف الهجرة غير الشرعية وموقف ليبيا من هذا الملف بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المعهد الليبي في مالطا والذي يتبع وزارة التعليم.

وعبر كاجمان خلال اللقاء عن تطلعه بأن يبذل السفير وأعضاء السفارة الليبية كل الجهد لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين وخدمة المواطنين والجالية الليبية المقيمة في مالطا. كما حث جمهورية مالطا على فتح سفارتها في ليبيا، مشيداً بدعم جمهوريّة مالطا لحكومة الوفاق وما تبذله من جهود لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

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