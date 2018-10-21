الحرس البلدي يشن حملة واسعة على المخابز في طرابلس

ليبيا – تواصل حملات التفتيش التي يقوم بها أعضاء الحرس البلدي في بلدية طرابلس لتأكد من التزام أصحاب المخابز بالسعر والوزن المحدد لرغيف الخبز .

الحملة تستهدف بحسب مكتب الحرس البلدي الاعلامي المخابز الغير لائقة صحياً والغير ملتزمة بالوزن المحدد 150 جرام للرغيف والسعر المحدد وهو 5 أرغفة بدينار وفق التسعيرة المخصصة للمتحصلين على الدقيق المدعوم .

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الحملة نتج عنها إقفال وتغريم عدد من المخابز في المدينة لمخالفتهم الشروط الصحية وعدم تحصلهم على تراخيص وشهدات صحية للعاملين بها ولعدم ألتزامها بشروط البيع .

يذكر أنه خلال الأعوام الأخيرة شهدت صناعة الخبز عدة أزمات متلاحقة منها أنقطاع التيارالكهربائي لفترات طويلة ونقص مادة الدقيق وغياب الرقابة والمتابعة مما نتج عنه خبز مخالف للمواصفات وغير صحي مع أرتفاع حاد في سعره وعدم توفره في كثير من الأحيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية