قبيلة العبيدات تحتج على تعيين العيساوي وزيرا للاقتصاد، وتعتبره قرارا غير مدروس

أعلن مشايخ وأعيان قبيلة العبيدات شرق ليبيا، احتجاجهم على قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتعيين علي العيساوي وزيراً للاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، كونه متهم باغتيال رئيس أركان الجيش سابقا اللواء عبدالفتاح يونس.

وجاء ذلك خلال لقاء مشايخ وأعيان قبيلة العبيدات من الأبرق حتى طبرق شرقا، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس السبت بمقر إقامته في مدينة القبة، بناء على طلب من المشايخ والأعيان، بحسب ما نشر الموقع الرسمي لمجلس النواب اليوم الأحد.

واعتبر مشايخ وأعيان القبيلة، قرار السراج بـ”غير المدروس وإهانة لها ولكل قبائل برقة”، موضحين أن العيساوي متهم في قضية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس العبيدي ورفقيه عقيد ناصر العبيدي وخميس العبيدي، ولم يمتثل للتحقيقات حتى الآن.

وتطرق المجتمعون في هذا اللقاء إلى مناقشة آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري المتعلق بذلك وتغيير المجلس الرئاسي ليكون من رئيس ونائبين.

وطالب المشايخ والأعيان، من عقيلة صالح بالمضي قدماً من خلال مجلس النواب لتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، إضافة إلى معرفة آخر المستجدات في قضية اغتيال عبدالفتاح يونس والاتصال بالجهات القضائية ذات العلاقة بخصوصها.

وقد جرى خلال هذا اللقاء الاتفاق على دعوة عمد ومشايخ إقليم برقة إلى اجتماع لتحديد موقف موحد تجاه ما أقدم عليه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأعضاء المجلس بتعيين علي العيساوي المتهم في قضية الاغتيال.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قد أصدر في السابع من الشهر الجاري قرارات تتضمن تكليف وزراء جدد من بينها تكليف علي العيساوي وزيرا للاقتصاد والصناعة بحكومة الوطني، الذي كان وزيرا للخارجية بالمجلس الوطني الانتقالي السابق.

يذكر أن عبدالفتاح يونس قد اغتيل في 28 يوليو 2011 رفقة مرافقيه، إبان معارك التحرير في ثورة 17 فبراير وسط ظروف غامضة، بعد استدعائه من الخطوط الأمامية للمواجهات لغرض التحقيق، عندما كان متواجدًا في ذلك الوقت بغرفة عمليات الجيش بمدينة اجدابيا.

ويعد عبدالفتاح من أبرز الشخصية المقربة من معمر القذافي وأحد قادة ما يعرف بحركة الضباط الوحدويين الأحرار عام 1969، وقد شغل عدة مناصب في النظام السابق منها قائد القوات الخاصة، ووزيرا للداخلية، لكنه أعلن رسميًا انشقاقه عن القذافي في 21 فبراير 2011، ليشغل بعد ذلك منصب رئيس أركان جيش التحرير الوطني في ثورة 17 فبراير.

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