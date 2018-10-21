السراج يطالب مالية الوفاق بتنفيذ قرار الرئاسي بشأن تعديل مرتبات منتسبي الجيش

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ظهر اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس اللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس العسكرية، وذلك بحضور وزير المالية المفوض السيد فرج بومطاري.

السراج إطلع بحسب مكتبه الاعلامي على الموقف العام للمنطقة العسكرية طرابلس كما بحث متابعة تنفيذ قرار المجلس الرئاسي المتعلق بتعديل مرتبات منتسبي المؤسسة العسكرية.

وقد اصدر السراج تعليماته لوزارة المالية بالعمل على تذليل كافة الصعوبات المالية التي تواجه المؤسسة لتمكينها من اداء عملها على الوجه الأكمل.

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