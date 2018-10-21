السراج يبحث أمن المواقع النفطية

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأحد اجتماعاً بهدف بحث إجراءات تأمين المواقع النفطية التي تشمل الحقول والموانئ والأنابيب والمقار، وضمان عدم توقف إنتاج النفط وتصديره وفق القوانين والآليات المعمول بها.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط السيد مصطفى صنع الله، ورئيس شركة اكاكوس المكلف نوري الصيد، ومدير أمن المؤسسة خالد أبوخطوة، وآمر جهاز المنشآت النفطية السيد العميد إدريس بوخمادة.

هذا وبحث الاجتماع معالجة الآثار السلبية على البيئة جراء العمليات النفطية، والاهتمام بتطبيق إرشادات الصحة والسلامة والمعالجة والتخلص من المخلفات. من ناحية أخرى تطرق الاجتماع إلى العمل على توفير الخدمات الأساسية للمناطق النفطية من خلال برامج التنمية المكانية.

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