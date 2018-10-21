بوشناف يدشن العمل بمقر الإدارة العامة للأمن المركزي في بنغازي

دشن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف اليوم الأحد العمل في مقر الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي، وذلك بعد إنهاء الصيانة اللازمة للمقر.

ووفقاً لصفحة وزراة الداخلية للحكومة المؤقتة على الفيس بوك فقد عقد بوشناف عقب التدشين اجتماعاً بمسؤولي وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن المركزي للاطلاع على سير عمل الإدارة وآلياته، ومناقشة أبرز الصعوبات. وتعهد بوشناف بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الإدارة، إضافة إلى دعمها بكافة الإمكانيات للنهوض بعملها وعمل كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة.

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