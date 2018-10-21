جلاله يلتقي عميد بلدية الزاوية لمناقشة أوضاع المهجرين

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق يوسف جلاله، اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء، عميد بلدية الزاوية جمال بحر، وعضو المجلس البلدية مختار المريوا، ورئيس منظمة المهجرين بالزاوية السيد فتحي الهنقاري، لمناقشة أوضاع النازحين والمهجرين، وبرامج المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى سبل توفير الدعم اللازم للتخفيف من تبعات النزوح لأبناء الزاوية المهجرين.

كما وناقش اللقاء المسائل المتعلقة بالحوار والمصالحة بين المناطق والقبائل الليبية، واستعداد أهالي الزاوية والمجلس البلدي لدعم مشروع المصالحة الوطنية بين الليبيين.

وطالب المجلس البلدي بتوفير الدعم المادي للنازحين من المناطق المحيطة بالزاوية المتمثلة في بلدية الزهرة ومنطقة الجفارة بشكل خاص، مؤكدين على أن الحوار مع أعيان ورشفانة مستمر للوصول لحل مسألة جبر الضرر وتعويض المتضررين من جميع الأطراف، بالإضافة إلى مساهمة وزارة شؤون النازحين والمهجرين في تسهيل إجراءات السجل المدني للنازحين من منطقة ورشفانة، وتمكين الموظفين من العودة إلى أعمالهم وصرف مرتباتهم المتوقفة، وصون ممتلكاتهم الخاصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا