اجتماع أمني كبير تحضيرا لملتقى ومعرض النفط في بنغازي

بنغازي-العنوان

جرى اليوم الأحد تدارس الوضع الأمني في بنغازي بين وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، العقيد ميلود جواد سليمان، ومدير أمن مديرية بنغازي، العقيد صلاح هويدي، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الجهات الأمنية وبعض من القيادات الأمنية.

وبحث الاجتماع، بحسب مكتب الإعلام الأمني لمديرية أمن بنغازي، الاستعدادات الخاصة باستقبال ملتقى ومعرض بنغازي للنفط والمحافظة على الأمن العام والتصدّي للجريمة.

وأصدر وكيل الوزارة تعليماته بالرّفع من درجة اليقظة وتوفير كل الإمكانيّات البشرية والمادية لإنجاح الملتقى الذي من المنتظر أن يعقد خلال الفترة من 24 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

ويهدف المؤتمر، الذي تعقده المؤسسة الوطنية للنفط، إلى السماح لشركات النفط والغاز المحلية والأجنبية ببحث تطوير القطاع.



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