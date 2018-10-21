باشاغا يبحث مع السفير الإسباني التعاون في المجالات الأمنية

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا،الأحد مع السفير الإسباني لدي ليبيا، “فرانشيسكو دي ميلغا”، أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية.

وتبادل باشاغا و”دي ميلغا” في لقاء جمعهما بمقر وزارة الداخلية في طرابلس مجالات التعاون المقترحة ومكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة والإرهاب بكافة أشكاله وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في كافة المجالات الأمنية.

من جهته أكد دي ميلغا على رغبة بلاده في توثيق التعاون المشترك مع ليبيا في المجالات الأمنية.

يذكر أن وزير الداخلية، فتحي باشاغا تسلم مهامه في الحادي عشر من أكتوبر الجاري بتكليف من رئيس المجلس الرئاسي.

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