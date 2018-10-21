وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة تضع خطة لتأمين ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز

بنغازي 21 أكتوبر 2018 (وال) – عقد وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة اليوم الأحد اجتماع موسع بالجهات الأمنية بمديرية أمن بنغازي لوضع خطة للمشاركة في تأمين ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز، المزمع عقده في الفترة من الرابع والعشرين حتى السادس والعشرين من أكتوبر الجاري .

وتم خلال الاجتماع تدارس الوضع الأمني العام والاستعدادات الخاصّة باستقبال المؤتمر العالمي للنفط والمُحافظة على الأمن العام والتصدّي للجريمة.

وأصدر وكيل الداخلية تعليماتهُ برفع أقصي درجات اليقظة، وتوفير كلّ الإمكانيّات البشريّة والماديّة لإنجاح المؤتمر، قائلاً إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية والحروب التي مرت بها المدينة، وأدت إلى تضرر البنية التحتية، إلا أنها حافظت على احتضانها لعدد من المحافل الاقتصادية المهمة .

وانتهي الاجتماع الذي شارك فيه كبار المسؤولين من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية بالتأكيد على التعاون المشترك في المُحافظة على الأمن العام ومواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

يشار إلى أنه سيشارك في هذا المؤتمر كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال النفط والغاز لحضور المؤتمر وقد اعتبر المعرض فرصةً لتحسين صورة هذه المدينة أمام العالم. (وال – بنغازي) ع ع

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