مصارف بالجنوب مستعدة لاستقبال طلبات الـ10 آلاف

أعلنت فروع مصرف الجمهورية في المنطقة الجنوبية، الأحد، استعدادها لاستقبال طلبات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار لكل فرد.

وبحسب ما أعلنت صفحة المصارف في “فيسبوك”، فإنه يجب على المتقدّم تعبئة نموذج شراء العملة، بالإضافة إلى إيداع القيمة بالحساب.

وشدّدت المصارف على أن فروعه لن تقبل المعاملات دون إيداع مقابل النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنّ الحدّ الأدنى هو 500 دولار لكل فرد.

الجدير بالذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير كان قد اجتمع الأحد بالمديرين العامين للمصارف لمتابعة سير العمل والاستماع للعراقيل التي تواجه أعمالهم في بيع النقد الأجنبي للمواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية