حرس السواحل الليبي يستلم زورق جديد من إيطاليا 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن حرس السواحل الليبي التابع للقوات البحرية تسلم الزورق (فزان) إيطالي الصنع بطول 27م، وعرض 7م، وغاطس 2.5 م .

ويستخدم الزورق – بحسب ما نشره المكتب الاعلامي للقوات البحرية الليبية على الفيسبوك – للدوريات والمراقبة والاستطلاع وإنفاذ القانون في البحر، ومراقبة الصيد البحري ومراقبة البيئة البحرية ومكافحة الأنشطة غير الشرعية في البحر وغير المرخص لها.

ويبلغ عدد الطاقم الموجود على هذا الزورق 14 ضابط وضابط صف وجنود من القوات البحرية وحرس السواحل .



ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو مورافيرو ميلانيزي في روما اليوم الإحد إن بلاده سوف تسلم 12 زورقاً إضافياً لخفر السواحل الليبي من أجل إنقاذ أرواح المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط ، وليس لمنعهم من الوصول إلى أوروبا.

وقال موافيرو في مؤتمر صحفي مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة: إن قرار الحكومة بالتبرع بالسفن إلى خفر السواحل الليبي يتمحور حول الحق الأساسي في الحياة،بحسب وكالة آكي للأنباء الإيطالية .

وأضاف أن الفكرة ليست لوضع عقبة في طريقهم ولكن لجعل هؤلاء الناس في أمان في أقرب وقت ممكن .

ووافق مجلس الوزراء الإيطالي على منح 12 زورقاً إضافياً لمساعدة ليبيا التي دمرتها الاضطرابات في تعزيز دورياتها الساحلية، ومنع قوارب الاتجار بالمهاجرين من الإبحار من شواطئها، حسبما قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي الأسبوع الماضي.

وقال كونتي إن الزوارق التي وافق عليها مجلس الوزراء الإيطالي تضمنت عشرة زوارق دورية وسفينتين أكبر.

وستتولى الحكومة الإيطالية أيضا مسؤولية صيانة القوارب الـ12 حتى نهاية العام وتقديم التدريب لخفر السواحل الليبي والسلطات البحرية.

وقد أعاد خفر السواحل الليبي نحو 10000 شخص إلى الشاطئ هذا العام ، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة .

والجدير بالذكر أن ليبيا تعتبر نقطة انطلاق للآلاف من المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا، رغم أن المئات يلقون حتفهم غرقاً كل عام خلال الرحلة .

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