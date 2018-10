أمن المواقع النفطية على طاولة «السراج»

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم الأحد، مع كل من رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس شركة أكاكوس المكلف نوري الصيد، ومدير أمن المؤسسة خالد أبوخطوة، وآمر جهاز المنشآت النفطية العميد إدريس بوخمادة.



وتناول الاجتماع، إجراءات تأمين المواقع النفطية التي تشمل الحقول والموانئ والأنابيب والمقار، وضمان عدم توقف إنتاج النفط وتصديره وفق القوانين والآليات المعمول بها.



كما تم بحث معالجة الآثار السلبية على البيئة جراء العمليات النفطية، والاهتمام بتطبيق إرشادات الصحة والسلامة والمعالجة والتخلص من المخلفات.



من ناحية أخرى، تطرق الاجتماع إلى العمل على توفير الخدمات الأساسية للمناطق النفطية من خلال برامج التنمية المكانية.

