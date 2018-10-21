الكاديكي : الطريقة التي تم بها تسليم مبنى البلدية غير قانونية

أخبار ليبيا 24 – خاص

استلم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ، ظهر اليوم الأحد مقرّ بلدية بنغازي رسمياً ، وفق ما نص عليه القرار رقم 671 للحكومة المؤقتة .

وأكد مدير قسم الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي، أن الطريقة التي تم بها تسليم مبنى البلدية غير قانونية.

وأوضح الكاديكي – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أنه تم اقتحام الباب الداخلي للبلدية ، وباب قاعة الاجتماعات الرئيسية وتم توقيع استلام المبنى بين مدير مديرية أمن بنغازي عميد صلاح هويدي و”صقر بوجواري” المكلف برئاسة اللجنة التسييرية للبلدية وعضوين من لجنة الاستلام والتسليم المشكلة بقرار صادر عن وكيل وزارة الحكم المحلي البيضاء .

ومن المزمع أن يباشر المجلس التسييري للبلدية مهامه من مقر البلدية صباح الإثنين ، بحسب ما أفادت به مصادر من المجلس، والحكومة المؤقتة.

وأصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة قراراً بتشكيل مجلس تسييري لبلدية بنغازي ليخلِف عميد البلدية السابق المستشار عبدالرحمن العبار المعيّن من قبل الحاكم العسكري درنة – بن جواد سابقاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24