حرس السواحل الليبي يستلم الزورق «فزان»

استلم اليوم 2018/10/21م حرس السواحل الليبي التابع للقوات البحرية الليبية بقاعدة طرابلس البحرية الزورق (فزان) إيطالي الصنع بطول 27م وعرض 7م وغاطس 2.5 م.

هذا الزورق يستخدم للدوريات والمراقبة والإستطلاع وإنفاذ القانون في البحر وفي مراقبة الصيد البحري ومراقبة البيئة البحرية ومكافحة الأنشطة الغير شرعية في البحر والغير المرخص لها.

يبلغ عدد الطاقم الموجود على هذا الزورق 14 ضابط وضابط صف وجنود من القوات البحرية وحرس السواحل.

