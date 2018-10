منظمة النخبة الشبابية زليتن تُطلق دورة تدريبية في مجال صناعة الخبز والخبيز

انطلقت اليوم الاحد بزليتن المرحلة العملية للدورة التدريبية لصناعة الخبز والخبيز تحت شعار تحت شعار “صنعت اليدين ولاورث الجدين”.



وتنظم منظمة النخبة الشبابية للتدريب والتطوير هذه الدورة برعاية مجمع الدافنية الغذائي وبإستضافة مخبز شمال المدينة.



وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة “محمد الفاخري” أن هذه الدورة هي أحد المشاريع التي تستهدفها المنظمة وتهدف من خلالها تدريب وتطوير الشباب في عدد من الحِرَف والصناعات.



وأوضح “الفاخري” في تصريح لقسم الاعلام بالبلدية أن عدد المتدربين 10 متدربين سيتلقون خلال 21 يوم تدريبات في صناعة الخبز من بداية صناعة العجين مرورا بمرحلة التخمير ومن تم وضعها في الفرن.



يذكر أن المنظمة أطلقت المدة الماضية دورتين تدريبيتين إحداهما لصيانة الهاتف المحمول والأخرى لصياغة الذهب إضافة إلى دورات أخرى يجرى الإعداد لها.

