زليتن.. تنفيذ مشروع عدد من المدارس الجاهزة داخل نطاق البلدية

تستمر خلال هذه الأيام أعمال تنفيذ مشروع تركيب وتجهيز عدد من المدارس الجاهزة التي تم توريدها عن طريق المجلس البلدي والبالغ عددها ثلاثه عشر مؤسسة تعليمية.

وتجاوزت نسبة الإنجاز في عدد من هذه المشاريع 50% حيث بلغت نسبة الإنجاز في مدرسه عين كعام وكلية تقنية المعلومات ومدرسه القادسية والحرية ورابعة العدوية 70% فيما وصلت نسبه الإنجاز في مدرسة الشروق بماجر 50% ومدرسة عبدالله بن رواحه بماجر 25%. وتجري أعمال التهيئة والتسوية وصب القواعد الخرسانية لعدد من المدارس الأخرى وهي مدرسة الخلفاء الراشدين بإزدو ومدرسة ابن رشد بالغويلات ومعهد المهن الشاملة بنات بكادوش. ومازالت مدارس الجمعة المركزية بمنطقة الجمعة ومدرسة منارة البحرية برومايا ومعهد المهن الشاملة بأبورقية تحت إجراءات تسليم الموقع.

