في مكايدة سياسية..”المتوسط” يتعرض للاختراق

تعرض موقع “صحيفة المتوسط” وصفحاتها على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” لهجمة إلكترونية، مساء أمس الأحد، من قبل قراصنة “هاكرز”.

حيث قام القراصنة باختراق الموقع ونشر محتوى مسيء لرئيس مجلس إدارة الصحيفة، حسن طاطاناكي، بهدف التشهير به وبإدارة الصحيفة.

يأتي ذلك بعد نحو ٣ أسابيع من تدشين حزب التجمع الليبي الديمقراطي، برئاسة “طاطاناكي” وما شهدته مؤتمرات التجمع من نجاحات في ليبيا ومصر.

وتؤكد إدارة تحرير “المتوسط” على أنه تم التعامل مع الأمر واستعادة التحكم في الموقع، وتتقدم بالاعتذار إلى القارئ العزيز عن هذا الخلل.

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