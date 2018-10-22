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منظمة السلام أوباري تطلق حملة لغرس الأشجار بالمدينة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت منظمة السلام للجنوب من أجل التنمية بغرس أشجار في أماكنها المخصصة على الأرصفة بمدينة أوباري، بالتعاون مع شركة خدمات النظافة وشباب المدينة.

وباشر عمال الشركة بازالة كافة مخلفات الحفر وتعبئتها بالمياه قبل غرس الأشجار فيما عمل آخرون مع الشباب بتجديد حواف وجوانب الرصيف بطلائها أضفت منظراً جمالياً غابت عنه المدينة.

ويحرص القائمون على هذه المبادرة على حماية البيئة من خلال ريّ الأشجار وحمايتها من الاضرار التي قد تلحق بها.

وتعتبر هذه الخطوة، في سياق عمل الشباب المتطوع لخدمة لوطنه جنبا الى جنب بمساندة أيدي قدمت كل مايلزم من احسان في سبيل المصلحة العامة لبلد ضاق اَهلها مرارة الحرب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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