منظمة السلام أوباري تطلق حملة لغرس الأشجار بالمدينة

قامت منظمة السلام للجنوب من أجل التنمية بغرس أشجار في أماكنها المخصصة على الأرصفة بمدينة أوباري، بالتعاون مع شركة خدمات النظافة وشباب المدينة.

وباشر عمال الشركة بازالة كافة مخلفات الحفر وتعبئتها بالمياه قبل غرس الأشجار فيما عمل آخرون مع الشباب بتجديد حواف وجوانب الرصيف بطلائها أضفت منظراً جمالياً غابت عنه المدينة.

ويحرص القائمون على هذه المبادرة على حماية البيئة من خلال ريّ الأشجار وحمايتها من الاضرار التي قد تلحق بها.

وتعتبر هذه الخطوة، في سياق عمل الشباب المتطوع لخدمة لوطنه جنبا الى جنب بمساندة أيدي قدمت كل مايلزم من احسان في سبيل المصلحة العامة لبلد ضاق اَهلها مرارة الحرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية