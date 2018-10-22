مبادرة شبابية لصيانة أعمدة الإنارة في تراغن

أطلق عدد من شباب تراغن مبادرة لصيانة أعمدة الإنارة في شوارع المدينة الرئيسية كمرحلة أولى بعدما ظل معظمها معطلا لسنوات، بدعم من الأهالي وأصحاب المحلات التجارية والمجلس البلدي وشركة الكهرباء.

وأوضح أحد القائمين على هذه الحملة، سنوسي علي، في حديثه مع 218، أن هذه الحملة تأتي بعد أن ساهمت الجهات المحلية في المدينة وشجعت عليها، مضيفا بأنها تأتي بعد تكاثف الجهود من كل أهالي المدينة بشكل عام.

وأشار موظف في مكتب الكهرباء تراغن، خالد عشماوي في جولة 218، أن على هذه الحملة أن لا تتوقف، ويجب أن تتواصل وتعمل على نظافة الشوارع وغرس الأشجار، وأن تتقدم إلى المناطق المحاذية لمدينة تراغن.

وتأتي هذه الحملة، بعد عدد من الحوادث للسيارات والمارة من المواطنين على حد سواء نتيجة لعدم توفر الإمكانيات اللازمة للصيانة ونقص الإمكانيات وغياب الجهات المسؤولة في الدولة.

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