قاعدة الأبرق الجوية تحتفل باليوم العالمي للمراقبة الجوية

احتفلت قاعدة الأبرق الجوية التابعة لرئاسة الأركان الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم العالمي للمراقبة الجوية.

وأوضح الحساب الرسمي لإدارة التوجيه المعنوي الجبل الأخضر، عبر فيس بوك، أن الحفل حضره آمر القاعدة الجوية اللواء علي الصالحين، وآمر شعبة العمليات بالمنطقة العسكرية الجبل الأخضر، عميد يوسف الحمادي، ومدير مطار الأبرق الدولي، وآمر الشؤون الفنية، وآمر قسم المراقبة الجوية وشعبة الإعلام بإدارة التوجيه المعنوي فرع الجبل الأخضر، وآمر قطاع الدفاع الجوي الجبل الأخضر ومجموعة من ضباط وضباط صف.

وخلال الحفل تم تكريم العديد من المنتسبين وأعضاء من المراقبة الجوية بمطار الأبرق الدولي وكل من ساهم في جانب المراقبة الجوية بالقاعدة من مدربين.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بالقاعدة علي بوستة، أنه تم تدشين مدرسة فنية لتخريج المراقبين الجويين بكوادر ليبيا.

وأضاف أنه تم تخريج دفعتين من المراقبين الجويين من هذه المدرسة، لافتًا إلى أن آخر دفعة كانت في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي وتابع أن رئاسة الأركان الجوية تسير على الطريق الصحيح.

ونوه أن الدولة كانت في السابق تدفع الآلاف من الدولارات بدورات في بريطانيا لتأهيل المراقبين الجويين.

