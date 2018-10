مركز شرطة سوسة يضبط 140 لتر من الخمور محلية الصنع بالمدينة

المتوسط

تمكن أعضاء التحريات بمركز شرطة في مدينة سوسة -المطلة على الساحل الشرقي الليبي التابع لمديرية أمن شحات- من ضبط شخصين بحوزتهما خمور محلية الصنع ومواد مخدرة في أحد المنازل بالمدينة.

وقال الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات، ملازم ثان حسن بو اكريم، أمس الأحد، أنه وردت معلومات من مصادر خاصة تفيد بوجود أشخاص يقومون بتصنيع الخمور في أحد المنازل في مدينة سوسة ( 20 كلم غرب مدينة شحات).

وأضاف «بو اكريم» عبر الحساب الرسمي، لمديرية امن شحات، عبر فيس بوك، أنه بعد ورود المعلومات جرى تكليف عناصر التحريات بالمركز من أجل جمع المعلومات حول البلاغ المقدم والتأكد من صحتها، مبينًا أنه بعد التأكيد منها أخطرت النيابة العامة وتمت مداهمة المنزل وضبط شخصين وبحوزتهما خمور محلية الصنع وأدوات لتعاطي المخدرات.

وأشار ملازم ثان حسن بو اكريم، أنه خلال التحقيقات مع المتهمين اعترفوا بتصنيع الخمور لغرض الاتجار والتعاطي، لافتًا أنه سيتم إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة فور الإنتهاء من الإجراءات القانونية حيال ذلك.

