«الوطنية للنفط» تعلن دعم شركة طيران النفط في سوق النقل الجوي

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأحد، برئاسة المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً لمناقشة نشاط الشركة والصعوبات والمشاكل التي تواجه الشركة والحلول المناسبة لها.

من جانبه، أشاد «صنع الله» بالدور البارز الذي تقوم به الشركة، وأوضح بأنها تمتلك إمكانيات مادية وبشرية ستمكنها من التغلب على التحديات والصعوبات التي تواجهها، مؤكدًا خلال الاجتماع أن المؤسسة ستقدم كل الدعم لشركة طيران النفط بما يضمن لها حصة في سوق النقل الجوي، وإعطائها الأولوية في كل الأنشطة التي تتضمن خدماتها.

شارك في الاجتماع كل من عضو مجلس الإدارة السيد العماري محمد العماري، ورئيس مجلس الادارة والمدير لشركة طيران النفط السيد عزالدين عثمان، وعضو مجلس ادارة شركة طيران النقط السيد رمضان البركي.

